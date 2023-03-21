Özçelik İş Sendikası KARDEMİR ile TİS imzalandı

Özçelik İş Sendikasının uzun süredir KARDEMİR ile başlayan Toplu İş Sözleşme görüşmeleri olumlu sonuçlandı.

Özçelik İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci ile KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar'ın katılımıyla imzalanan sözleşme çerçevesinde işçilerin maaşlarına ilk 6 aylık süreçte yüzde 53 oranında zam sağlandı.

Başkan Değirmenci, toplu iş sözleşme sürecini ve sözleşme detaylarını paylaştığı açıklamada, “Toplu iş sözleşmesini bir an evvel imzalayarak üyelerimize hediye etme hedefiyle çıktığımız bu yolda, ülkemizin ve milletimizin yaşanan felaketler nedeniyle adeta bir ateş çemberinden geçtiği bir döneme şahitlik ettik. Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybettiğimiz 50 binden fazla vatandaşımızın acısı hala yüreğimizde taptaze yerini koruyor. Bizler de gerek HAK-İŞ Konfederasyonu gerekse Özçelik-İş Sendikası olarak, bütün enerjimizi ve odağımızı bu bölgeye yönlendirdik. Bölgede sendikamız üyesi onlarca kardeşimizi ve yakınını enkaz altında şehit verdik. Felaket bölgesinde üyelerimiz ve bölge insanı için neler yapabiliriz derdiyle, yardım çığlıklarına cevap vermeye gayret ettik. Böylesi hüzün dolu bir ortamda KARDEMİR sözleşme görüşmelerimizi yapmamız mümkün değildi. Bu nedenle sözleşme süreci biraz yavaş işledi ama bugün geldiğimiz noktada KARDEMİR'deki üyelerimizin memnuniyetini önceleyen bir toplu iş sözleşmesini imzalamış olmanın iç huzurunu yaşıyoruz” dedi.

Sözleşme sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Genel Başkan Değirmenci, “Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Kılıç başkanlığında Karabük Şube Başkanımız Kenan Yılmaz ve şube yönetimimiz, sözleşmenin idari maddelerine ilişkin görüşmeleri başarıyla tamamlamalarının ardından ücret, bayram harçlıkları, kıdem zammı ve sosyal yardımlar gibi maddeleri görüşmeye başladık. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcımız ve KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanımız Alparslan Bayraktar ile genel yönetim kurulumuzla yaptığımız görüşmelerde, zaman zaman farklılıklar, anlaşmazlıklar olmasına rağmen ortak paydada buluşmayı başardık” ifadelerini kullandı.

“İmzalamış olduğumuz KARDEMİR toplu iş sözleşmesi son dönemlerin en iyi sözleşmelerinden biridir” diyen Değirmenci, şunları söyledi: “Sözleşmemiz iki yıllık bir dönemi kapsıyor. Bu çerçevede KARDEMİR'deki üyelerimizin ücretlerinde ilk altı aylık dilimde toplamda kıdem zammı farkı hariç yüzde 53 oranında artış sağladık. İkinci altıncı aylık dilim için enflasyon, üçüncü altıncı aylık dilimde enflasyon +2, son altıncı aylık dilimde ise enflasyon +1 oranında bir ücret artışı yapılacak. Ayrıca KARDEMİR'deki üyelerimize Ramazan bayramında 3 bin lira, Kurban bayramında ise 6 bin lira ödeme yapılacak. Kıdem zammı ise her altı ayda ücret artışları oranında artırılacaktır. Diğer nakdi sosyal yardımlarda ise yüzde 100'ün üzerinde artışlar yapılacak.”