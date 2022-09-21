Özçelik İş Sendikası ROLMAK ile TİS imzaladı

ŞTİ. arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi çerçevesinde işçilere yüzde 40 oranında zam yapıldı.

Özçelik İş Sendikası Karabük Şubesi'nin kısa bir süre önce ROLMAK Döküm Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ. ile başlayan Toplu İş Sözleşme görüşmeleri olumlu sonuçlandı. İmzalanan sözleşme çerçevesinde işçilerin maaşlarına yüzde 40 oranında zam sağlandı.

Özçelik İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz, yetkili oldukları işyerlerindeki TİS görüşmelerinde ve diğer çalışmalarda Karabük Şubesine büyük destek veren Genel Başkan Yunus Değirmenci ile Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti.

Yılmaz, “Öncelikle ROLMAK Döküm Genel Müdürü Cenk Gedikoğlu'na TİS görüşmelerindeki uzlaşmacı tutumlarından dolayı teşekkür ederim. Bir yıl önce göreve geldiğimizde, sendikamızın Karabük ve bölgesinde yaklaşık 3 bin 800 üyesi vardı ve metal iş kolunda 7 bin civarında işçi bulunuyordu. Şube yönetimimizle birlikte yoğun bir örgütlenme çalışması başlattık ve kısa bir süre içinde şubemizin üye sayısını 6 binlere çıkarmayı başardık. Karabük ve bölgede bulunan metal iş kolundaki işçi kardeşlerimizin gelir düzeylerini artırmak, refah paylarına katkı yapmak bizlere düşen bir görev olduğunun bilinciyle görevimizi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Günlerdir süren görüşmelerinin ardından imzalanan TİS ile çalışanların yıllık kazançlarının aylık ortalaması baz alındığında yüzde 65 oranında zam sağlandığını ifade eden Yılmaz, “Yakacak yardımı, bayram ikramiyesi, okul yardımı ve her 3 ayda bir ikramiye hakkı da böylelikle kazanılmış oldu” şeklinde konuştu.