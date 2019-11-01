Özçelik-İş'ten üyelerinin 800 çocuğuna burs

Özçelik-İş, 2019-2020 eğitim öğretim yılında hem öğrencilere verilen burs miktarına zam yaparken, hem de bu destekten yararlanan öğrenci sayısını artırdı. Bu kapsamda Özçelik-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulunun kararıyla, Türkiye'de bulunan üniversitelere girmeye hak kazanan Özçelik-İş üyelerinin çocuklarına, bu yıl da burs verilmeye devam edilecek.

Öğrencilere, eğitim yılı boyunca her ay düzenli olarak burs ödemesi yapılacak. Buna göre Özçelik-İş, mevcut burs alan öğrenciler ve yeni burs almaya başlayanlarla birlikte bu eğitim öğretim yılında toplamda 800 öğrenciye burs vererek destek olmayı sürdürecek. Ayrıca Özçelik-İş, öğrencilerin aldığı burs miktarını artırarak, öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına daha fazla katkı sunacak.

“Desteğimiz artarak devam ediyor”

Özellikle metal iş kolunda çalışan üyelerinin çocuklarının eğitim hayatını devam ettirebilmesi için büyük bir özveriyle çalıştığını kaydeden Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, “İnanıyorum ki, bu ülkenin ekonomisi, büyük zorluklarla okutulan işçi çocuklarının ellerinde yükselecektir. Onların tüm imkânsızlıklara rağmen ortaya büyük işler çıkaracağına inancımız tam. Biz de bunu bildiğimiz için sendika olarak çorbada bizim de tuzumuz olsun diyerek, birbirinden kıymetli işçi çocuklarına burs veriyoruz. Her biri bizim için değerli olan çocukların okuyarak topluma faydalı birer bireyler olmaları öncelikli sorumluluklarımız arasındadır.” diye konuştu.

Burs verilen öğrenci sayısının her geçen yıl arttığını kaydeden Genel Başkan Değirmenci, “Son 4 yılda 3 bine yakın üyemizin çocuğuna milyonlarca lira burs vermenin gururunu yaşıyoruz. Bu yıl burs miktarına zam yaparak da öğrencilere desteğimizin artarak süreceğini gösterdik. Sendika olarak, üyelerimizin yanı sıra ailelerinin de hem maddi hem de manevi olarak yanlarında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.