(Özel) "Bilim ve sanat" köy okulunun koridorlarında

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir köy okulunda, öğrencilere değerlere sahip çıkılmasını aşılamak, gelecek kuşaklara aktarmak ve eğitimi eğlenceli hale getirmek amacıyla okul koridorlarında sanat ve bilim sokakları oluşturuldu.

İlçeye bağlı Ovacuma köyünde bulunan 3 katlı Ovacuma İlk ve Ortaokulu'nun koridorlarında oluşturulan "Sanat Sokağı", "Bilim Sokağı" ve "Kültür Sokağı" ile öğrenciler okulda daha keyifli ve yararlı vakit geçiriyor.

"Çağ açıp çağ kapatan" padişah unvanıyla anılan Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı'nın en önemli padişahlarından Yavuz Sultan Selim, büyük halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, UNESCO tarafından "Yaşayan İnsan Hazinesi" listesine alınan "Bozkırın tezenesi" Neşet Ertaş, Barış Manço, Türk sinemasının usta isimleri, Kemal Sunal, Adile Naşit, Şener Şen, Türkan Şoray'ın yanı sıra dünyaca ünlü sanat ve bilim adamının resimlerinin yer aldığı koridorlar, öğrencilere değerlerin yaşatılması, hatırlatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında yardımcı olurken, eğitimin de keyifli hale gelmesini sağlıyor.

Safranbolu Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, eğitim-öğretimin sadece akademik anlamda başarıyla değil, bunun yanında sanatsal, sosyal, sportif faaliyetlerin de öğrencinin gelişimine büyük katkısı olduğunu söyledi.

Ovacuma İlk ve Ortaokulu'nun koridorlarında birçok değerin yaşatıldığını ifade eden Gümüş, "Bu değerler yaşatılırken de öğrencinin ilgi, yetenek ve yeterliliklerini ortaya çıkarıldığını görüyoruz. Duvarda Neşet Ertaş Usta ve yanında diğer bir değerimiz Aşık Veysel'i görüyoruz. Bunların öğrenciler tarafından öğretmenlerinde desteğiyle duvara nakşedilmesi öğrencilerin bir değerini öğrenmesini sağlarken, ayı zamanda da öğrenilen bu değerler bir sonraki kuşaklara aktarılacak, bu değerlerimizi de yaşatmış olacağız" dedi.

"Önemli olan öğrencilere fırsat ve imkanların tanımak"

Bu çalışmanın öğrencinin psikomotor, zihinsel gelişimine yardımcı olacağını, bir işe başlayıp bitirmenin hazzını alacağını aktaran Gümüş, şöyle devam etti:

"Koridorlarda dolaşırken tek renk duvarlara bakmaktansa birçok farklı nesneye, objeye bakarak aynı zamanda öğrenmeleri sürekli hale geliyor. Önemli olan öğrencilere fırsat ve imkanların tanındığı taktirde neler ortaya çıkartılabileceğini en güzel örneklerinden birini burada görmekteyiz. Öğrencilerimizin içlerinde gizli güç olarak bulunan sanat yeteneklerinin burada gün yüzüne çıktığını görüyoruz. Başka alanlarda da desteklerimizi sürdürerek öğrencilerimizin sadece resim alanındaki yeteneklerini değilde bilimsel anlamdaki yeteneklerini de ortaya çıkaracak tasarım beceri atölyelerini işin içine katarak, Bakanlığımızın başlattığı '2023 Eğitim Vizyonu' çerçevesinde çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Öğrencilerimizin de çok yönlü olarak geliştiğini görmekteyiz."

"Burada mesai harcamaktan gayet memnunuz"

Okul Müdürü Mehmet Akif Sönmez de okulda 2017'de göreve başladığını belirtti.

Göreve başlamasının ardından Safranbolu Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle birçok şeyi öğretmen ve öğrencilerle başardıklarını anlatan Sönmez, "Göreve ilk başladığımız okulun durumu biraz atıl durumdaydı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün desteğiyle ilk etapta okulumuzu yeniledik. Boyayıp, bütün eksiklerini giderdikten sonra okulumuz tamamen temiz hoş ferah bir pozisyona geldiğinde İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Hasan Gümüş'ün teşvikiyle 'Sanat Sokağı' çalışmasıyla başladık. Görsel sanatlar öğretmenimiz Aytaç Demirtaş ve öğrencilerimiz büyük bir emek sarf etti burada. 'Sanat Sokağı', 'Bilim Sokağı' ve 'Kültür Sokağı'nı tamamlayıp, bütün eksikliğimizi giderdik" diye konuştu.

Çalışmanın yaklaşık 6 ay sürdüğünü vurgulayan Sönmez, şunları kaydetti:

"Biz de böyle bir ortamda bulunmaktan, mesai harcamaktan gayet memnunuz, keyifliyiz. Mezun öğrencilerimizden gelen tepkiler söz konusu. 'Biz oradayken niçin böyle bir çalışma gerçekleşmedi' diye onların da bir özlemi var. Onlarda geldiler, gezdiler çok mutlu oldular. Kendi kardeşlerinin de böyle bir okulda okumalarından çok mutlu oldular."