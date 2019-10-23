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Özel çocuklardan safran hasadı

Safranbolu Hasan Gemici Özel Eğitim Uygulama Okulu 1.

Kademe Okulu öğrencileri safran hasadı yaptı.


UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ile özdeşleşen gıda, ilaç, kozmetik gibi birçok alanda kullanılan ve "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safran bitkisini yakından tanıma fırsatı bulan öğrenciler, ayrıca safran bitkisinin toplayarak farklı bir deneyim elde etti. Safran tarlasında eğlenceli bir ortamda gerçekleşen etkinlikte öğrenciler mutlu oldu.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, "Tüm çocuklar gibi özel çocuklarımız bize Allah'ın emaneti olan meleklerimizdir. Onları hayatın sıradanlığının dışında, güzel ve farklılıklarla dolu zaman geçirmelerine vesile olmak bizleri çok mutlu ediyor. Bu özel öğrencilerimizin sürekli farklı etkinliklerle destekleyerek yasam enerjilerini sürekli diri tutmamız lazım. Özel çocuklarımıza ve onları emekle ve sabırla yetiştiren velilerimize, öğretmenlerimize, desteklerini esirgemeyen Kaymakamımız Fatih Ürkmezer'e teşekkür ediyorum. Çocuklarımız için ne yapsak azdır" dedi.


Safran etkinliğinin ardından çikolata müzesi gezildi.

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