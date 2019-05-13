Özel çocukların ‘Özel Eller Sergisi' büyük beğeni topladı

Misak-ı Milli Demokrasi Meydanında yoğun katılımla açılan sergiye CHP Karabük Milletvekili Dr. Hüseyin Avni Aksoy, Safranbolu Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, CHP İlçe Başkanı Bahtiyar Acar, Kadın Kolları Başkanı Handan Göçmen ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Okul Müdürü Turgay Tokat'ın okul çalışmaları ve sergi ile ilgili bilgilendirme konuşmasının ardından Hasan Gemici Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinden oluşan halk oyunları ekibinin gösterilerine geçildi. Gösterini ardından protokol üyeleri tarafından serginin kurdelesi kesildi.

Katılımcılar tarafından büyük beğeni toplayan eserler ve özel çocuklarla yakından ilgilenen Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Öğretmen ve velilerimizin özverili uğraşları, yavrularımızın emekleri ile oluşturulan muhteşem bir sergi. Birbirinden güzel eserleri tasarlayan ve çizen çocuklarımızın ellerine yüreklerine sağlık. Bizler Safranbolu Belediyesi olarak okulumuza ve çocuklarımıza tüm eğitim kurumlarında olduğu gibi destek vermeye devam edeceğiz. Bir kez daha emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy'da okul müdürünü, öğretmenleri ve çocukları tebrik ederek, “Çocuklarımızın yüreklerine sağlık. Gerçekten ortaya çıkarılan eserlerin her biri çok güzel. Bu sabrın ve sevginin bir ürünüdür. Bu nedenle başta öğretmen ve velilerimiz olmak üzere emeği olan herkesi tebrik ediyorum” dedi.