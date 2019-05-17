(Özel haber) 50 yıllık kulübün 40 yıllık masörü son maçına çıkıyor

Kardemir Karabükspor'da 40 yıldır masör olarak çalışan Mustafa Gök, Spor Toto 1. Lig'de son maç olan Gazişehir Gaziantep maçından sonra emekliye ayrılıyor.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un emektar masörü çok güzel günler yaşadığını ama artık dinlenmek istediğini söyledi. Hem hüzün hem de sevinç yaşadığını belirten Mustafa Gök, “Karabükspor'da 1979 yılında malzemeci olarak göreve başladım. 5 sene malzemecilik yaptım. Ondan sonraki süreçte 35 yıl masör olarak devam ettim. Hem hüzünlüyüm hem de sevinçliyim. Hüznümün sebebi Karabükspor'u çok zor bir süreçte bıraktım. Ona üzülüyorum. Sevinçliyim. Artık yoruldum, dinlenmek istiyorum” dedi.

100 den fazla teknik direktör ve binlerce futbolcu ile çalıştı

Türkiye'de 35-40 yıldır aynı kulüpte çalışan masör olmadığını ifade eden Mustafa Gök, “35-40 yıllık masör arkadaşlar olabilir ama benim gibi aynı kulüpte kalan 35-40 yıllık masör olduğunu sanmıyorum. Sosyal medyadan araştırma yaptım. Böyle bir duruma rastlamadım. Aynı kulüpte çalışan tek ben varımdır diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Görev yaptığı süre boyunca yüzlerce teknik direktör ve binlerce futbolcu ile çalışan Gök, “Yaklaşık 5 sene önce merak ettim. Gelip gidenleri değil de sadece gelenleri, 97 falan çıktı. Tahminen gelen gidenlerle birlikte 120 teknik direktörle çalışmışımdır. Futbolcuların ise sayısını veremem. Binlerce futbolcu” şeklinde konuştu.

“O maçı hayatım boyunca unutamam”

Kardemir Karabükspor'da 40 yıl görev yapan Mustafa Gök en üzüldüğü ve en çok sevindiği maçlarla ilgili, “Her zaman herkesin söylediği gibi unutamadığım en üzüldüğüm maç Zeytinburnuspor maçı. 90. dakikada gol yedik ve ligden düştük. Hayatım boyunca unutamam. Çok sevindiğim maç oldu. Çok şampiyonluk yaşadım. UEFA Avrupa Ligi gördüm. Şimdiki adı Medipol Başakşehir olan, o zamanki adıyla İBBSK (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü) ile çekişiyorduk. Biz içeride Fenerbahçe ile oynuyorduk. Onlar da içeride Kasımpaşa ile oynuyordu. O maçta biz daha sahaya çıkmadan İBBSK'nın gol haberi geldi. Şaşırdık. İlk yarının sonunda soyunma odasına Fenerbahçe'nin tek golüyle önde girildi. İkinci yarı çok büyük bir geri dönüş. Bir de o maçı hayatım boyunca unutamam. UEFA maçlarının tadı ayrı bir güzeldi tabi” ifadelerini kullandı.

Kırmızı-mavililerin mevcut durumuna çok üzüldüğünü ifade eden Gök, “Karabükspor'da çok güzel günler yaşadım. Sanki burası benim bir ailem gibi oldu ama şu duruma gerçekten çok üzülüyorum. Keşke bu durumda olmasaydık. İnşallah Karabükspor eski günlerine döner diye düşünüyorum” değerlendirmesini yaptı.