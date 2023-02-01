Özel İdare cam terastan 3 milyon lira gelir bekliyor

İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Genel Meclis Toplantı Salonu'ndaki toplantıda yaptığı konuşmada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yatırım, iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere 58 milyon 796 bin TL harcama yapıldığını belirtti.

Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünün 9 milyon 173 bin TL ödenek ile 38 adet içme suyu projesini hayata geçirdiğini belirten Sözen, "Ayrıca toplam maliyeti 1 milyon 121 bin TL olan; 3 bin 134 kanalizasyon borusu ile 41 bin 100 metre içme suyu borusu alımı gerçekleştirilerek köy muhtarlarımıza dağıtımı yapıldı" dedi.

Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün 2022 yılında 37 adet işin geçici ve kesin kabulleri yapıldığını ifade eden Sözen, şuan itibariyle 19 adet kamu yatırımının devam ettiğini belirtti.

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün 11 adet çöp toplama aracı, 3 bin 414 adet çöp konteynırı ve 21 personel ile evsel atık toplama çalışmalarına devam ettiğini vurgulayan Sözen, "Sahipsiz sokak hayvanları için 5 bin 225 kilogram köpek maması ve 2 bin 905 kilogram kedi maması alımı yapılmış olup, İl Jandarma Komutanlığı, Karabük Hayvan Severler ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği ve İl Özel İdaresi gönüllü personelleri ile dağıtımı yapılmaktadır" diye konuştu.

"Eskipazar OSB'de 3 milyon 259 bin 119 metrekare arazisi kamulaştırılmıştır"

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün çalışmalarından da bahseden Başkan Sözen, şunları kaydetti:

"Karabük Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi kamulaştırma çalışmaları çerçevesinde 6 aşamada 11 bin 267 hissedarın; 3 milyon 259 bin 119 metrekare arazisi 59 milyon 474 bin TL tutar ile kamulaştırılmıştır. Eskipazar Hadrianopolis Antik Kenti için karşılama merkezi ve gezi güzergahı projesi ile 5 bin 360.13 metrekare yüz ölçümlü taşınmaz kamulaştırılmış ve hak sahiplerine ödemeleri yapılmıştır. Emniyet birimleri ile birlikte ilimiz dahilinde patlayıcı madde denetimleri müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır. İlimiz genelinde İl Özel İdaremize ait 287 adet taşınmazların envanterlerinin çıkartılması çalışmaları bizzat mahallinde ve fotoğraflanarak devam etmektedir.”

"Cam terastan yılda 3 milyon TL gelir beklemekteyiz"

İl Özel İdaresinin işletmeye başladığı cam terastan 8 ayda 2 bayram hariç 1 milyon 850 bin TL gelir elde edildiğini ifade eden Başkan Sözen, "Müstecirde iken son 1 yılı 1 milyon TL olan kiranın 500 bin TL'si Orman İşletmesine verilmişti. Aradaki fark 1 milyon 350 bin TL'dir. 12 ay için bayramlarda düşünüldüğünde 3 milyon TL gelir beklemekteyiz. Bulak Mencilis Mağarası'nda ise 23 temmuz 2022 tarihinden bu güne 6 ayda 337 Bin 500 TL gelir elde edilmiştir" ifadesini kullandı.

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün çalışmalarını da değinen Sözen, Makine parkında 171 adet araç ve iş makinası bulunduğunu belirtti. Sözen, "2022 yılında seyyar konkasörlerimiz 199 bin 750 ton, Cumayanı taş ocağında sabit konkasörümüz ile 4 ayda 200 bin ton olmak üzere toplamda 399 bin 750 ton malzeme üretimi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca asfalt plentimizde 111 bin 450 ton BSK üretimi ile 140 kilometre yolumuz sıcak asfaltla kaplanmıştır. İlimiz genelinde 191 bin 135 ton malzeme kullanılarak 273 kilometre stabilize yol çalışması tamamlanmıştır. 2 bin 970 kilometre yol ağımızın 561 kilometresi BSK 506 kilometresi satih kaplama olmak üzere bin 67 kilometre asfalt ile kaplıdır. Her geçen yıl asfalt hedefimizin artmasıyla tüm yollarımız tamamlanıncaya kadar gayretimiz ve çalışmalarımız devam edecektir" dedi.

“61 proje hayata geçirildi"

KÖYDES çerçevesinde 2022 yılı için 51 milyon 362 bin TL ödenek tahsis edilerek, 24 adet yol, 36 adet içme suyu, 1 adet sulama suyu olmak üzere toplamda 61 adet projenin hayata geçirildiğini açıklayan Sözen, "KÖYDES kurulduğu günden bu güne ilimize 274 milyon 865 bin TL ödenek tahsis edilmiş olup 770 yol, 738 içme suyu, 36 kanalizasyon, 18 sulama olmak üzere toplam 1562 proje hayata geçirilmiştir. Ayrıca susuz olan 37 üniteye de sağlıklı içme suyu götürülmüş, bugün itibariyle susuz ünite bırakılmamıştır" değerlendirmesinde bulundu.

Yüksek kesimlerde görülen kar yağışının önümüzdeki günlerde artması beklendiğini söyleyen Sözen, şu ifadeleri kullandı:

"Kar yağışıyla birlikte özellikle köy yolları ve Keltepe Kayak Merkezi yolunu açık tutulması için İl Özel İdaremiz 12 adet greyder, 7 adet beko loder, 1 adet kar bıçaklı tuzlama aracı, 3 adet dozer, 4 adet loder ve 6 ader pick-up olmak üzere toplam 33 iş makinesi ve 86 personelle hazırlıklarını tamamladı. Kar yağışının yoğunlaştığı andan itibaren 2 bin 980 kilometre yol ağımızda 7 gün 24 saat esasıyla çalışmalarımızı sürdürerek vatandaşlarımızın her anında yanına olacağız ve mağdur etmeyeceğiz."