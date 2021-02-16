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Özel İdare ekipleri köy yollarını açmak için arı gibi çalışıyor

Karabük’te etkili olan kar yağışının ardından kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için Özel İdare ekipleri arı gibi çalışıyor.

Karabük'te etkili olan kar yağışının ardından kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için Özel İdare ekipleri arı gibi çalışıyor.


2 gün boyunca etkili olan kar yağışının ardından ulaşıma kapanan 166 köy yolundan 123'ü yeniden ulaşıma açılırken 43 köy yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.


Karabük İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, gün içerisinde 36 köy yolunun daha ulaşıma açıldığı bildirildi. Böylece kent genelinde 166 köy yolundan 123'ü ulaşıma açılmış oldu. Yer yer kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı köy yollarında ekiplerin çalışmaları ise drone ile havadan da görüntülendi.


Karabük merkezde 4, Eflani ilçesinde 4, Eskipazar ilçesinde 12, Ovacık ilçesinde 11, Safranbolu ilçesinde 7 ve Yenice ilçesinde 5 olmak üzere 43 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunun ifade edildiği açıklamada, 13 greyder, 2 kar bıçaklama, 6 beko loder, 6 pikapla geriye kalan kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

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