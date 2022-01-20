Özel idare ekiplerinin karlı yollardaki mücadeleleri sürüyor

Karabük'te etkili olan kar yağışı sonrası kapanan köy yollarından 126'sı ikinci kez yeniden ulaşıma açılırken, ekiplerin yer yer 2 metreyi bulan kar kalınlığı sonucu yollardaki zorlu mücadelesi sürüyor.

Karabük genelinde 3 gündür etkili olan kar yağışı sonrası kapanan köy yolları Özel İdare ekipleri tarafından gece - gündüz demeden yapılan çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldı. Dün itibari ile kapanan 249 köy yolunda yoğun bir çalışma yapan ekipler aralıksız çalışmaları sonucu 126 köy yolunu yeniden ulaşıma açarken, halen 123 köy yolunda ise çalışmalar sürüyor.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı bazı köy yollarında özel idare ekiplerinin zorlu mücadelesi devam ederken, halen merkezde 5, Eflani'de 42, Eskipazar'da 16, Ovacık'ta 18, Safranbolu'da 22 ve Yenice'de 20 olmak üzere 1100 kilometreden oluşan 123 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.