Özel İdare selin yaralarını sarıyor

Karabük'ün Eflani İlçesinde geçtiğimiz hafta içi meydana gelen selin yaraları Karabük İl Özel İdaresi tarafından sarılıyor. Yıkılan köprüler yeniden yapılarak ulaşıma açılıyor.

İlçede geçtiğimiz salı günü aşırı yağış sonucu meydana gelen sel felaketinin ardından yıkılan ve Eflani ilçesini Ovacuma Köyü'ne bağlayan Arnavut köprüsü, Karabük İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri'ne ekipler tarafından menfez konularak ulaşıma açıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, yapılan incelemeler ardından çalışmaların başladığı belirterek, “Karadeniz bölgesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Eflani ilçemizde de selden dolayı zarar gören yerler oldu. Valimiz Fuat Gürel ve teknik personellerimizle yaptığımız incelemeler neticesinde çalışmalarımıza ara vermeden başladık. Valimiz Fuat Gürel'in talimatları doğrultusunda da ekiplerimiz Eflani ilçemizi Ovacuma Köyü'ne bağlayan Arnavut köprüsünü ulaşıma açma çalışmalarına başladı ve kısa sürede çalışmalarımızı tamamladık" diye konuştu.

Uzun, açıklamalarının devamında selden zarar tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun temennisinde bulunarak yaraların en kısa sürede sarılacağını ifade etti.