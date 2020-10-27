(Özel) Karantinasının bittiğini sanıp su parası ödemeye geldi

1 saat içinde karantina ihlali yapan biri Iraklı 2 kişinin beklediği alanlar ve belediye girişi Fen İşleri ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

Karabük'te korona virüs nedeniyle evinde karantina da olan Mehmet K. isimli şahıs, normal şartlarda gece yarısı dolacak olan karantinasını ihlal ederek su borcunu ödemek için Karabük Belediyesine geldi. HES Kodu uygulaması nedeniyle belediye girişinde sorgusu yapılan Mehmet K.'nın karantinada olduğunu belirleyen belediye güvenlik görevlileri durumu 112 ekiplerine ve polise bildirildi. Belediye girişinde polis nezaretinde bekletilen şahıs daha sonra 112 ekipleri tarafından alınarak Katip Çelebi yurduna getirilerek karantinaya alındı.