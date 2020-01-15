Özel Medikar Hastanesi kan bağışına destek verecek

Karabük Özel Medikar Hastanesi, Türk Kızılay'ı Karabük Şubesi ile iş birliği kapsamında kan bağışına destek amacıyla yarın kan bağışında bulunacak.

Özel Medikar Hastanesi sosyal sorumluluk projesi kapsamında Türk Kızılay'ı Karabük Şubesi ile gerçekleştirdiği iş birliği ile kan bağışına destek verecek. Yarın gerçekleştirilecek organizede hastane yönetimi ve çalışanlar öncülüğünde gerçekleştirilecek olan kampanyaya vatandaşlardan destek istenildi.