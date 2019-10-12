(Özel) Safran üreticisinin yüzünü güldürdü

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesi ile özdeşleşen gıda, ilaç, kozmetik gibi birçok alanda kullanılan ve kilosu 30 bin liradan satılması dolayısıyla "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safran bitkisi, üreticisinin yüzünü güldürdü.

Safranbolu'da, 12 çiftçi tarafından 30 dekar alanda ağustos ayında ekimi yapılan safranın hasadı ise, ekim-kasım aylarında boyu 15-30 santimetre uzunluğa geldiğinde yapılıyor.

Toprağa dikildikten sonra 3 yıl ürün veren ve toprak altında soğanların çoğalmasıyla üç yıl sonunda soğanların yeri değiştirilen, fazla soğanlar da başka üreticilere satılan safranın, en değerli kısmı kırmızı renkteki poleni. Safranın soğanı, mor renkli çiçekleri ile sarı polenleri de satılarak üreticisine gelir kaynağı oluyor.

Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen ve 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram üretilebilen safranın kilogramı 30 bin liradan satışa sunulurken, bu özelliğiyle de "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılıyor.

Safranbolu safranı; İran, İspanya, Hindistan, Yunanistan gibi bazı ülkelerde üretilenlere göre sertlik, renk ve aroma bakımından farklılık gösteriyor.

"16-20 kilo arasında ürün bekliyoruz"

Safranbolu İlçe Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Emre, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, safran hasadının devam ettiğini söyledi.

Bu yıl 30 dekarlık bir alanda safran üretiminin yapıldığını ifade eden Emre, "Safran bizim ilçemizin için olmazsa olmaz değerlerimizden birisidir. Gerek Tarım ve Orman İl Müdürlüğü gerek ilçe müdürlüğü olarak kaymakamlığımız başkanlığında safranda farkındalığı oluşturmak için proje yapmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl 'Dünya Miras Kentinin Kırmızı Altını Safran' projesi, yine bu sene kaymakamlığımız başta olmak üzere müdürlüğümüz ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 'Safranbolu Gençleri Safrana Sahip Çıkıyor' projesini hayata geçirdik" dedi.

16-20 kilo arasında ürün beklediklerini aktaran Emre, şunları kaydetti:

"Amacımız her zaman, Safranbolu'daki safranın daha çok hak ettiği yerlere ulaşması, üretimin daha çok artması ve gelecek kuşaklara bu safranın tanıtmak onlarında bu üretimin içerisinde yer almalarını sağlamak. 30 dekarlık alanda üretim yapıyoruz. Bu iklim şartlarına göre değişebilir. Safran bu aylarda havaların biraz daha sıcak olmasını seviyor. Ekim ayında hava sıcaklıkları normal seyrinde seyrederse, 16-20 kilo arasında ürün bekliyoruz."

İlçenin en büyük safran üreticisi İsmail Yılmaz da 20 dönümde safran ekimi yaptıklarını belirtti.

Bir haftadır çiçek topladıklarını vurgulayan Yılmaz, "Bir kaç gün önce güzel bir yağmur yağdı. Tarla safran çiçeğiyle kaplı. Şuandaki görünüme göre çok güzel. Daha da çiçeklenecek, arazinin alt tarafına doğru daha çok soğan var. Bir kaç gün sonra daha da gürleşir. Şuan yaklaşık 20 dönüm ürün ektik. Bir kısmının ilk yılı, daha önce ektiğimiz yerlerde yoğun soğan var. Orada çiçekler daha yoğun olacak. Onlar biraz daha derinde."

Yılmaz, safran tarlasına turların başladığını belirterek, "Kıbrıslı bir gurubumuz vardı, bir kaç bölgeden daha gelecek. Dubai'den müşterilerimiz gelecek. Hasat döneminde her gün çiçek topluyoruz, topladıktan sonra çiçeklerin liflerini ayıklıyoruz. Kurutması ayıklaması zaman alıyor" diye konuştu.