(Özel) Tarihi köprüler turizme kazandırıldı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, tarihi köprüler restore edilerek turizme kazandırıldı.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, konak ve çeşmelerin yer aldığı, 3 bin yıllık geçmişe sahip olan ve İpek Yolu'nda kurulu tarihi ilçenin çeşitli bölgelerindeki 10 tescilli köprüde, proje çalışması başlatıldı.

Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı'nın parmak izi" olarak adlandırılan tarihi kentte, Karayolları Genel Müdürlüğü Sanat Yapıları Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan proje çalışmasıyla 4 tarihi köprünün restorasyonu tamamlanarak turizme kazandırıldı.

"Korumanın başkenti", "En iyi korunan kent", "Açık hava müzesi" gibi unvanlarla da anılan, 18, 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında yapılan konakları ve kültürel zenginlikleriyle dikkati çeken Safranbolu'da, 6 köprünün daha restorasyonu yapılarak turizme kazandırılacak.

"Projesi devam eden 6 tane daha köprü var"

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlı döneminde yapılan Aşağı Tokatlı Köprüsü, Candaroğulları döneminden kalan Çevrik ve Karıt köprüleri ile Konarı köyünde bulunan Konarı Köprüsü'nün restorasyonunun tamamlandığını söyledi.

Safranbolu'nun "İpek Yolu" üzerinde yer alan önemli bir şehir olduğunu ifade eden Ürkmezer, "Tarihi köprüleri restorasyon görevi Karayolları'na verilmiş. Karayolları tarafından Safranbolu'da 4 tane tarihi köprü restore edilerek turizme kazandırıldı. Bunlar hem turizme kazandırılırken hem de gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması amaçlanıyor. Bunlarla beraber şuanda projesi devam eden 6 tane daha köprü var. Bunlarında en yakın zamanda projeleri tamamlanıp, 2020 içerisinde en azından birkaç tanesine başlamayı planlıyorlar" diye konuştu.

Safranbolu'nun sadece tarihi evleriyle değil ilçenin her yerine dağılmış olan tarihi ve doğal güzellikleriyle bir bütün olduğunu aktaran Ürkmezer, şöyle konuştu:

"Kanyon içerisinde kalan bu köprüler, doğa ve tarih sevenleri çekiyorlar, bundan sonra da çekecekler. Restorasyonlarla beraber bu köprüler, hem halkımızın kullanımına hem de turizme açılıyor. Safranbolu'daki köprülerin de tam anlamıyla turizme açılmasıyla beraber, Safranbolu'ya turist sayısında doğa turizmiyle birleştiğinde çok daha fazla turist ağırlamayı bekliyoruz. Şuanda 1 milyon 300 bini geçti, daha fazla 1,5 milyona ulaşan rakamı hedefliyoruz."

Kent üzerine araştırmalar yapan ve kitapları bulunan araştırmacı yazar Aytekin Kuş da Safranbolu'nun tarihi şehir ve Bağlar kesiminde ket merkezine inilirken köprülere gerek duyduğunu belirtti.

Aşağı Tokatlı Köprüsü'nün Kirkille bölgesinden Bağlar bölgesine gitmek isteyenler için kestirme yol olduğunu vurgulayan Kuş, "Bu köprü Safranbolu'nun asıl 'Bağlar'ı olan Kirkille ile daha sonra eski adı 'Öte Bağlar' olan Bağlar kesimine ulaşmak için kestirme bir yol. Kirkille'de oturan bir şahıs Bağlar'a gitmek için kentin alt yollarından değil bu kestirme yolundan giderdi. Safranbolulu ünlü Sadrazam İzzet Mehmet Paşa'nın buradaki bazı köprüleri yaptırdığı, bu köprülerden geçişle birlikte suyunda karşı tarafa geçmesi için de kullandığı görüldü" dedi.