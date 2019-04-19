(Özel) Tasarladığı bıçaklar polis ve askerlerden yoğun ilgi görüyor

Karabük'te bıçak bileyiciliği yapan Ali Açıkgöz'ün tasarlayıp imal ettiği bıçaklar polis ve askerler tarafından yoğun talep ve ilgi görüyor.

Babasından öğrendiği mesleği 20 yıldır yapan Ali Açıkgöz, 2016 yılından itibaren yoğun talep üzerine bıçak imalatına başladı. Kendisinden istenilen bıçak örneklerini tasarlayıp her aşamasında emeği olan Açıkgöz muhteşem eserler ortaya çıkarıyor. Türkiye'nin farklı illerinden siparişler alıyor. Kampçılara ve koleksiyonculara bıçak yapan Açıkgöz, Polis Özel Harekat ve Jandarma Özel Harekatçılar tarafından yoğun talep ve ilgi görüyor.

Açıkgöz, babasından öğrendiği mesleği daha ileri ki nesillere taşımaya çalıştıklarını belirterek, ”Ben 20 senedir yapıyorum. 2000 yılından itibaren ben devir aldım. Benden sonrada oğlum var. Üniversite okuyor, boş zamanlarında o da yardıma geliyor bana. Arkadan gelen çırak yok, yetişmiyor. Kaybolmaya yüz tutmuş bir meslek ama devam ettirmeye çalışıyoruz” dedi.

“Türkiye'nin değişik illerine gönderiyoruz”

Bıçak imalatına 2016 yılında yoğun talep üzerine başladığını ifade eden Açıkgöz, “Bizler kampçıyız. Kamplara gittiğimiz zaman bıçak olmazsa olmazdır. Oralarda yoğun ilgi vardı. Bu şekilde imalata başladık. Sağ olsun arkadaşlarımız da beğendi. Türkiye'nin değişik illerine Karabük'ten bıçaklarımızı gönderiyoruz. Yurt dışına da Almanya'ya da gönderiyoruz. İstek olduğu sürece göndermeye de devam edeceğiz. Bürokratlarımızdan ve hediye olarak almak isteyen iş adamlarımız oluyor” diye konuştu.

“Bıçakların Karabük'ten çıkması bizim için onurdur”

Polis Özel Harekat ve Jandarma Özel Harekat istekleri olduğunda yardımcı olmaya çalıştıklarını kaydeden Açıkgöz, “Sipariş verdiklerinde en kısa sürede yapmaya çalışıyoruz. Bıçakların Karabük'ten çıkması bizim için onurdur. Bizim bıçaklarımızla gidiyorlar Afrin'e, Suriye'ye ve değişik operasyonlara. Bellerinde bizim bıçaklarımızın olmasından gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Bıçak kullanımında çeliği İstanbul ve Denizli'den aldıklarını belirten Açıkgöz, geyik boynuzu, manda boynuzu, değişik ceviz, şimşir, dut ağacı kullanarak bıçak sapı yaptığını söyledi.

Açıkgöz, bıçak fiyatlarının 70 TL ile 1500 TL arasında değiştiğini belirterek, farklı bıçak kılıflarını da kendi yapıyor.