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(Özel) Tıkanan kanalizasyon, seraları sular altında bıraktı

Karabük’te yağışlar sonrası kanalizasyon kanalları tıkanınca seralar sular altında kaldı.

Karabük'te yağışlar sonrası kanalizasyon kanalları tıkanınca seralar sular altında kaldı. Kanalizasyon suları altında kalan fasulye, marul, domates, salatalık gibi kilolarca ürünleri telef olan çiftçiler ise duruma tepki gösterdi.


Karabük'te etkili olan yağışlar sonrası tıkanan kanalizasyonlar geri tepince Kılavuzlar köyündeki seraları sular altında bıraktı. Geçimini çiftçilikle sağlayan Arife Canbaz, daha önce derenin yükselmesi sonucu gelen seraları su bastığını söyleyerek, "Bu durum çok farklı. Bu çaydan gelen değil kanalizasyondan yaşanan bir sıkıntı. Emek veriyoruz burada. Binlerce lira zararımız var. Bunu şimdi kim karşılayacak. Kimse ilgilenmiyor, herkes laf kalabalığı yapıyor. Binlerce lira zararımız var. Ürünü erken çıkaracağız diye canımız çıkıyor. Soğuklar ürünleri koruyacağız diye tüllerle örtük. Bu sene diğer yıllara göre her şey daha pahalı. Sadece bir fide 3.25 lira. Gübre, benzin, mazot her şey pahalı" diyerek tepkisini ortaya koydu.

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