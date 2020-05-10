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(Özel) Yaşlı karı-koca parkta sallanarak eğlendi

Safranbolu ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasının 11.

00-15.00 saatleri arasında serbest bırakılmasını fırsat bilen yaşlı karı-koca parkta sallanarak eğlendi.


Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestliği fırsat bilen yaşlı karı-koca parkta sallanarak eğlendi.


Barış Mahallesi'nde bulunan parka gelen 85 yaşındaki İsmail ve 75 yaşındaki Vasfiye Kayabaşı, bir süre parkta sallanarak vakit geçirdi.


İsmail Kayabaşı, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süredir evden çıkmadıklarını söyledi.


Uzun bir sürenin ardından dışarı çıktıkları için mutlu olduklarını ifade eden Kayabaşı, "Gayet güzel. Evde oturuyorduk, yasak diye çıkmıyorduk" dedi.


Vasfiye Kayabaşı da yaklaşık iki aydır virüs nedeniyle dışarı çıkmadıklarını belirtti.


İki aydır ev işleriyle meşgul olduklarını aktaran Kayabaşı, "Dışarı çıkmak iyi geldi. Oğlum getirdi parka. Oğlum 'Anne bugün tatiliniz var' dedi, onun için geldik gezmeye" diye konuştu.

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