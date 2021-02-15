Pandemide artan talebi gördü, KOSGEB desteği ile karton bardak üretimine başladı

Karabük'te, KOSGEB'den destek alarak Batı Karadeniz Bölgesi'nde tek karton bardak üreticisi olan Pembe Gök (45), hedefinin işlerini büyüterek fabrika haline gelmek olduğunu söyledi.

Evli ve 2 çocuk annesi Pembe Gök, korona virüs salgını nedeniyle tek kullanımlık karton bardaklara taleplerin arttığını görünce kendi işini kurmaya karar verdi. Girişimcilik belgesi ile KOSGEB'den aldığı destek kredisiyle 150 metrekare dükkan kiralayan Gök, Batı Karadeniz Bölgesi'nde tek karton bardak üreticisi olmanın da ayrı bir gururunu yaşıyor.

"Yapamazsın, sana zararı olur" diyenler oldu

Günde 36 bin adet karton bardak üreterek aile bütçesine katkıda bulunan evli ve 2 çocuk annesi Pembe Gök, “İlk başlarda ‘yapabilir miyim' diye düşündüm. ‘Yapamazsın, sana zararı olur' diyenler oldu. Onları dinlemedim. ‘Kadınların başaramayacağı bir şey yoktur, diyerek bu işi yapacağım' dedim. Günlük 36 bin adet bardak üretiyorum. Şu anda talep ve istek olduğu için işime devam ediyorum. Aile bütçesine destekte bulunuyorum. Gayet iyi ve güzel oldu.” dedi.

"Bölgede tek üreticiyim"

Şu anda Batı Karadeniz Bölgesinde tek karton bardak üreticisi olduğunu da belirten Gök, ''Benden başka üreten yok. İlk olmak, başarılı olduğumun bir göstergesidir. İnşallah işlerimi daha da büyütmeyi düşünüyorum. Şu anda 7 ons bardak basıyorum. Daha farklı makineler alıp işlerimi büyütmeyi, fabrika haline getirmeyi düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.