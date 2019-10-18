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Parasını düşüren genç güvenlik kamerasından bulunarak parası teslim edildi

Karabük Vergi Dairesi Müdürlüğü girişinde güvenlik görevlisi tarafından bulunan bir miktar paranın Somalili gence ait olduğu güvenlik kamerasından belirlendi.


Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) okuyan Somalili A.A. Yusuf, bir işi için Karabük Vergi Dairesine geldi. Genç arkadaşlarıyla-ray cihazından geçtiği sırada cebindeki parayı düşürdü. Parayı bir süre sonra Vergi Dairesi güvenlik görevlisi bulurken, parayı düşüren kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.


Güvenlik kamerasında yapılan incelemede parayı düşürenin Somalili Yusuf olduğunu anlaşılırken, görüntüler güvenlik personeli ile paylaşıldı. Bir kaç gün sonra bir arkadaşına vergi kimlik numarası almak için tekrar Vergi Dairesine gelen Yusuf, güvenlik personeli tarafından tanınarak, parasını düşürdüğü kendisine iletildi.


Yusuf'a parası iade edilirken, Yusuf, paranın arkadaşlarıyla ev kirasını ve faturaları yatırmak için biriktirdiklerini ve nerede düşürdüğünün farkında olmadığını söyledi.


Arkadaşına vergi kimlik numarası almak için geldiğini ifade eden Yusuf, paranın bulunduğunu öğrenince çok sevindi ve vesile olan tüm çalışanlara teşekkür etti.


Karabük Vergi Dairesi Müdürü Recep Serdar da, Karabük'te öğrenim için misafir olarak gelen Yusuf'un düşürdüğü parayı, gösterdikleri dikkat ve özenle kendilerine ulaşmasını sağlayan mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

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