Park halindeki araca çarpan otomobil takla attı

Karabük'te, park halindeki otomobile çarpan araç takla attı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu istikametinden Karabük istikametine giden O.E yönetimindeki 78 SA 597 plakalı otomobil, Karabük-Kastamonu karayolu Barış Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. Yol kenarında park halinde bulunan 78 BG 049 plakalı araca çarpan otomobil takla attı. Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık, Safranbolu Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü O.E., çevredeki vatandaşların yardımlarıyla otomobilden çıkarılırken, kazada yaralanan olmadı.