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Parkta genç kıza dehşeti yaşattı, arkadaşları gülerek izledi

Karabük’te parkta bir genç kızın tekme tokat dövüldüğü anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Karabük'te parkta bir genç kızın tekme tokat dövüldüğü anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.


Olay, Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. S.A. isimli kız, parka getirdiği S.D. isimli kızı saçlarından sürükleyip tekme tokat dakikalarca dövdü. O anlar parktan geçmekte olan bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi. İzleyenleri dehşete düşüren görüntülerde S.A.'nın şiddet uyguladığı sırada bir kızın ayırmaya çalıştığı görülürken diğerlerinin gülmesi pes dedirtti.


S.A. isimli kızın daha öncede mahallede terör estirdiği, dayak yiyen kızların korktukları için şikayetçi olmadıkları öğrenildi.


Görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşılmasının ardından polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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