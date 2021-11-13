Pelitçik ve Kışla köylerinde sağlık evleri hizmet vermeye başladı

Karabük'ün Ovacık ilçesine bağlı iki köyde sağlık personellerinin atamasının yapılmasıyla beraber açılışı gerçekleştirilen sağlık evleri hizmet vermeye başladı.

İlçeye bağlı Pelitçik ve Kışla köylerinde bulunan sağlık evlerinin tadilatları tamamlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından atamaları yapılan personellerin görevlerine başlaması ile birlikte sağlık evleri aktif halde kullanılmaya başladı.

Vali Gürel beraberindeki heyet ile birlikte iki köye ziyaret gerçekleştirdi.

Eskiden acil sisteminin çok zayıf olduğunu ve günümüzde güçlü bir hale geldiğini belirten Vali Gürel, “Eskiden Sağlık Ocaklarımız ve Sağlık Evlerimiz vardı. Sağlık sistemi değişti ve Aile Hekimliği uygulamasına geçildi. Eskiden acil sistemimiz çok zayıftı, şimdi ise çok güçlü. Şuanda Karabük'te 42 adet ambulansımız var. Acil hizmetler bir telefonunuza bakıyor. Hızlı bir şekilde müdahale yapılıyor. Aile hekimlerimiz belli aralıklarla köylere gelip sizlere hizmet veriyorlar. Bu arada eski sağlık evleri olan yerlerde bir müddet ara verilmişti ama tekrar arkadaşlarımız atandı. Bu arkadaşlarımız doktor müdahalesi gerekmeyen işleri yapacaklar. Sadece sizlere değil bölgedeki diğer köylere de hizmet verecekler. Buranın tadilatı yapıldı. Allah Devletimize zeval vermesin en ücra köylere bile hizmet götürmeye gayret gösteriyor. Milletvekillerimiz, Sağlık Müdürlüğümüz çok büyük gayret içerisindeler. Ben huzurlarınızda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah çok ihtiyacınız olmaz ama ihtiyaç halinde buradaki arkadaşımız sizlere yardımcı olacak. Köylerimize sağlık evlerimiz hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Ziyarete Vali Fuat Gürel'in yanı sıra Milletvekili Niyazi Güneş, Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter, İl Genel Meclis Üyeleri Ahmet Tam, Halil Aydın, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, Köy Muhtarları Recep Aydın ve Sıtkı Par ile vatandaşlar katıldı.