Pet şişeleri veren bez torbaları aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan ve Osmanlı Mirası Safranbolu'nun Pilot Bölge seçildiği ‘Sıfır Atık' projesi kapsamında en az 5 plastik şişe getiren vatandaşlara bez torba dağıtımı devam ediyor.

Safranbolu Kaymakamlığı ve Belediyesi'nin öncülüğünde ‘Sıfır Atık' projesi kapsamında gerçekleştirilen ‘5 Şişe Getir, Bez Çantanı Götür' kampanyası Misak-ı Milli Meydanı'nda yapıldı. Safranbolu Esnaf Kefalet Kooperatifi desteğiyle düzenlenen organizasyonda ellerinde plastik şişelerle uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlara 500 bez torba dağıtıldı.

Etkinlik sonrası bir açıklama yapan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, bugün gerçekleştirilen etkinlikte 11 bin 500 pet şişenin daha geri kazanım için toplandığını söyledi.

“Safranbolu Örnek ve Öncü Olmaya Devam Edecek”

Safranbolu'nun ‘Sıfır Atık' projesinde pilot ilçe seçilmesinin ardından çalışmaların hızlandırıldığını kaydeden Ürkmezer, “ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan bir ekip geldi ve bugün onlar da buradalar. Safranbolu'nun her noktasını geziyorlar ve raporlarını oluşturuyorlar. Atık getirme merkezi, mobil atık getirme merkezi ve ayrıştırma merkezi ile ilgili planlamamızı yapıyoruz. Bakanlıktan gelen ekipte bu güzelliğe bizimle birlikte eşlik ediyorlar. Safranbolu, her zaman ki öncülüğü ile hem bez çanta dağıtımında hem de ‘Sıfır Atık' da bundan sonra da devam edecek. Önümüzde ki hafta da bu dağıtımı başka bir yerde tekrarlayacağız. Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri adına hem TSO'dan, hem Esnaf Odası'ndan, hem büyük firmalardan, hem de marketlerden de destek istiyoruz. Safranbolululara bu soğukta göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Belediye olarak tüm Sivil Toplum Kuruluşları ile beraber bu projeye devam edeceğiz. Safranbolu nasıl ki UNESCO ile, mimarisi ile, kültürü ile öncü oldu ise Sıfır Atık ile de öncü olmaya devam edecektir” dedi.