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Piknik yapan 6 kişiye 3 bin 352 TL ceza kesildi

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirlere uymayarak piknik yapan 6 kişiye para cezası kesildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirlere uymayarak piknik yapan 6 kişiye para cezası kesildi.


Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından piknik ve mangal yapmak yasaklanırken, kolluk kuvvetlerinin denetimleri devam ediyor. Bu kapsamda Safranbolu ilçesinde bir oyun parkının yanında bulunan yeşil alanda piknik yaparak çay içen 6 kişiye 392'şer liradan toplam 2 bin 352 lira para cezası kesildi. Vatandaşların piknik yapma anı ise bir vatandaşın cep telefonuna yansırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekiplerinin geldiği görülüyor.

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