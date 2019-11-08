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Polat'tan 10 Kasım mesajı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof.

Dr. Refik Polat, 10 Kasım Atatürk'ü Anma ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.


Prof. Dr. Polat, mesajında, şu ifadelere yer verdi:


"Vatan topraklarında hür yaşamamızı, Kurtuluş Savaşı sırasında verilen büyük mücadeleye borçlu olduğumuzu unutmamalı ve her zaman bunun bilincinde olmalıyız. Kurtuluş Savaşı'nı başlatan ve bunun sonucunda Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 81. yılında saygı ve rahmetle anıyorum."

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