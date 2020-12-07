Polis, broşür dağıtarak dolandırıcılara karşı uyardı

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube ekipleri, kentin en yoğun caddesi olan Kemal Güneş Caddesi'nde vatandaşlara broşür dağıttı. Vatandaşları tek tek durdurup bilgilendiren polis ekipleri, kendilerini polis, savcı, asker gibi unvanlar kullanarak dolandırıcılık yapan kişilere karşı dikkatli olmaları gerektiklerini bildirdiler.

Ekipler, hiçbir devlet görevlisi veya polisin para istemeyeceğini, cep telefonundan arayarak kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan, para veya kredi kartı bilgilerini isteyen kişilere itibar edilmemesi gerektiğini de kaydetti.