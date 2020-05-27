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Polis ekipleri çocukları balon ile sevindirdi

Karabük’ün Yenice ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması 4 saatliğine kaldırılan 14 yaş ve altı çocuklara polis ekipleri balon dağıttı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması 4 saatliğine kaldırılan 14 yaş ve altı çocuklara polis ekipleri balon dağıttı.


İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler kapsamında 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılan çocuklara sürpriz yaptı. Bir haftadır evde kaldıkları için verilen izin ile birlikte sokaklara çıkan çocuklar parklara koştu. Polis ekipleri ise parklarda iznin keyfini çıkaran çocuklara balon dağıtarak sevindirdi. Aileler çocuklarına verilen balonlar için polislere teşekkür etti.

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