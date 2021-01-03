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Polis ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı

Karabük’te polis ekipleri kısıtlama nedeniyle sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için yiyecek ve su dağıttı.

Karabük'te polis ekipleri kısıtlama nedeniyle sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için yiyecek ve su dağıttı.



Karabük'te 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı. Asayiş Şube Müdürlüğü ile Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği koordinesinde ekipler, boş kalan sokak ve alanlarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yiyecek ve su dağıtımı yaptı.

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