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Polis ekiplerinden okul çevrelerine sıkı denetim

Karabük’te İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında polis ekipleri okul çevrelerinde bulunan umuma açık yerlerdeki denetimlerini sürdürüyor.

Karabük'te İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında polis ekipleri okul çevrelerinde bulunan umuma açık yerlerdeki denetimlerini sürdürüyor.


İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında “Okullarda Güvenli Ortamın Sağlanmasına Yönelik Koruyucu ve Önleyici Tedbirlerin Arttırılmasına” yönelik imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Yenişehir Mahallesi'nde okullar çevresinde bulunan umuma açık yerlerde denetimler yapıldı. Çocuk ve gençlerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim-öğretim görmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen uygulamada okul çevrelerinde özellikle uyuşturucu kullanan, satan ya da aranan kişilere yönelik çalışmalar yapıldı. Ayrıca ilkokul, ortaokul, lise çevrelerinde okulla ilişkisi bulunmayan şahıslara yönelik GBT sorgulaması yapılırken, şahıslar okul çevrelerinden uzaklaştırıldı.

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