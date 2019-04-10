Polis haftası kutlamalarına Drift ve Off-Road heyecanı damga vurdu

Karabük'te Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş yıldönümü kutlamalarına Karabük Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü Derneği'nin (KARDOFF) gösterisi damga vurdu.

Karabük'te Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Kent Meydanı'nda düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve Karabük POMEM Müdür Yardımcısı Cem Yelep Atatürk Anıtı önüne çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, Polis Teşkilatının 1845'li yıllarda ilk kez polis adı ile bugünkü tabiri ile hayatımıza giren ama ondan öncede toplum hayatını düzenleyen sıkıntılarını gideren bir kuruluştur. Belli bir statü kazanarak 1937 yılı itibari ile de bugünkü halini alarak günümüze kadar gelen bir teşkilat. Bundan sonra da geleceğe umutla bakan bir teşkilat olarak devam edecektir. Son yıllarda özellikle alt yapısı personelimizin eğitim düzeyi, alt yapısı teknik altyapısı geliştirilerek suçlularla mücadele etme kapsamında, suçları ortaya çıkarma adına çok büyük destekler verildi ve dünyada sayılı teşkilatlar içerisinde yerini alır duruma geldi” dedi.

Vali Gürel'in ardından konuşan İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, “Özgürlük ve güvenlik uyumu içerisinde vatandaşlarımızın takdir ve güvenine mazhar olma gayreti ile her türlü bilgi ve teknolojiden yararlanarak proaktif polislik anlayışı ile profesyonel bir güvenlik hizmeti sunmak, köklü bir geçmişe sunmak, köklü bir geçmişe sahip teşkilatımızın geçmişte olduğu gibi bu günde temel hedefidir. Suçların işlenmeden önlenmesi ve suçluların en kısa sürede yakalanarak adalete teslim edilmesi sorumluluğunu büyük bir titizlik ve özveri ile yerine getirme hayreti içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

Tuğ, Türk Polis Teşkilatının dünya polis teşkilatlarının içerisinde örnek olarak gösterildiğini belirterek, “Köklü geleneği engin tecrübesi ve üstün gayretleri ile gelişen ve değişen şartları ve teknolojileri daima takip eden dünya polis teşkilatları içerisinde örnek gösterilen teşkilatımız bugüne kadar üstün gayret ve fedakarlıklarla yaptığı hizmetin daha da iyisini vatandaşlarımıza vermeye talip olarak, çağın gerektirdiği modern araç gereç, silah teçhizat ve ekipmanlarla yetişmiş nitelikli personellerimiz ile yolumuza devam edeceğiz. Vazifemizi özveri ve içtenlikle yerine getirme çabası içerisinde olduğumuzdan emin olun. Şahsım, mesai arkadaşlarım ve Karabük halkının da desteği ile şehrimizde hakim olan huzur ve güven ortamının giderek devam edeceği ne inancımız tamdır. Bu itibarla daha nice kuruluş yıllarını gurur ve şerefle kutlayacak, her yıl daha da güçlenip sizlerle bütünleşecek olan teşkilatımızın 174. Kuruluş yıldönümünü kutluyor, vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükranla anıyorum” diye konuştu.

KARDOFF kutlamalara damga vurdu

Karabük Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü Derneği (KARDOFF) tarafından Türk Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen gösteri kutlamaya damga vurdu. Yenişehir bölgesinden 4X4 arazi araçları, Motorsikletli ve bisikletli grupların korteji ile başlayan gösteride, özel yapım 4x4 arazi araçların yolda yaptığı drift gösterisi ile devam etti. Daha sonra kent meydanının yanında bulunan alanda hazırlanan mini gösteri İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ'un startı ile başladı. Karabük Valisi Fuat Gürel ve Emniyet Müdür Yardımcıları ile polislerin Copilotluk yaptığı gösteride hazırlanan engelleri geçtiler. İzleyenler tarafından büyük beğeni toplayan gösteri sonrası Vali Gürel, KARDOFF Başkanı Ahmet Demir'e fincan takımı hediye ederek teşekkür etti.

Vali Gürel'in Off-Road heyecanı

Polis Teşkilatının Kuruluş Yıldönümü nedeni ile KARDOFF'un güzel bir etkinlik düzenlediğini ifade Vali Gürel, “Bende küçük bir heyecan olsun diye dahil oldum. Çok heyecanlı idi, hoşuma gitti. Gerçekten güzel bir spor. Aynı zamanda bu tür kulüplerimiz afet dönemlerinde, kışta karda insanlarımızın kurtarılması adına güzel faaliyetler gösteriyorlar. Böyle güzel bir etkinlikle bunu taçlandırmış olduk” dedi.