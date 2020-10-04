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Polis, oto hırsızını önünü keserek yakaladı, o anlar kameraya böyle yansıdı

Karabük’te park halindeki minibüsü çalan alkollü sürücünün polis ekipleri tarafından yakalanma anları güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.

Karabük'te park halindeki minibüsü çalan alkollü sürücünün polis ekipleri tarafından yakalanma anları güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.


Dün akşam, Kartaltepe Mahallesi Otobüs Durakları karşısında meydana gelen olayda N.Y isimli şahsa ait 78 BC 533 plakalı minibüs park halinde iken çalındı. Durumun polise bildirilmesi üzerine başlatılan çalışmalar kapsamında aracın Namık Kemal Mah. Fatih Sultan Mehmet Caddesi istikametine gittiği tespit edildi. Polisin peşinde olduğunu fark eden 218 promil alkollü sürücü kaçmaya başlayınca kovalamaca yaşandı. Film gibi kovalamacanın ardından şüpheli çaldığı araçla önüne kesen polis aracına çarptı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.


Polisin yakaladığı alkollü şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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