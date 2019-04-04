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Polis teşkilatı futbol turnuvasının ilk maçları oynandı

Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 174.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıldönümü anısına Karabük'te Emniyet Müdürlüğü birimleri arasında düzenlenen futbol turnuvasının ilk maçları oynandı.


Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıldönümü kutlamaları kapsamında 5000 Evler Sahasında başlayan Polis Haftası Karabük Emniyet Müdürlüğü Futbol Turnuvasının ilk maçları oynandı. İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ'un başlama vuruşu start alan turnuvada Şehit Mehmet Esen Polis Merkezi, Ovacık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü 13-2, Polis Meslek Eğitim Merkezi, Yenice İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü 3-0, Eskipazar İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü'nü 4-1 ve Asayiş Şube Müdürlüğü de İstihbarat Şube Müdürlüğü'nü 4-1 mağlup etti.


9 Nisan'da sona erecek olan turnuvaya 22 takım katıldı.

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