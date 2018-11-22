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Polis uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

Karabük Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramalar sonucunda üzerinde 3,2 gram esrar maddesi yakalanan E.Y (21) gözaltına alındı. İfadesi alınan şüpheli verdiği bilgiler doğrultusunda uyuşturucu maddeyi D.Ş (28) isimli şahıstan aldığını söyledi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda 28 yaşındaki D.Ş. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli D.Ş. adliyeye sevk edilirken, emniyette ifadesi alınan E.Y. ise serbest bırakıldı.

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