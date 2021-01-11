Polisin öngörüsü ve tedbiri olası bir faciayı engelledi

Karabük'te TOKİ tarafından yapılan ve satışa çıkacak olan evler için banka önünde uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, facianın eşiğinden döndü.

Cadde üzerine uzun kuyruk oluşturan vatandaşların bankanın yanında bulunan ve inşaat halindeki bina önünde tehlikeli oluşacağını fark eden komiserin uyarısı sonrası inşaattan tahta merdiven düştü. Vatandaşların büyük panik yaşadığı olayda ise şans eseri yaralanan olmadı.

TOKİ tarafından Belen Mahallesi'ne yapılan konutların 11- 22 Ocak tarihleri arasında satışa çıkacağının duyurulması üzerine ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden itibaren banka önünde kuyruğa girdi. Cadde üzerinde kuyruğun uzaması ve sosyal mesafe konusunda bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Karabük Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiserin bankanın yakınında bulunan ve yapımı devam inşaatta olası bir sıkıntı yaşanmaması için vatandaşları uyararak karşı kaldırıma geçmesini istedikten sonra inşaat alının ön kısmına demir korkulukla kapattı. Vatandaşların alanı boşaltıp karşı tarafa alınmasının hemen ardından ise, inşaattan aşağıya tahta merdiven düştü. Komiserin öngörüsü ve tedbiri sonrası vatandaşların karşı kaldırıma geçmesinin hemen ardından yaşanan olay ile faciadan dönüldü.

Yaşanan olay sonrası inşaatın sorumlularını da uyaran komiser, “ Bir sıkıntı yaşanmaması için biz elimizden geldiğince tedbir almaya çalışıyoruz. Sizin de bunla ilgili bariyer ve fileyi aşağı kesimlere alarak yukarıdan düşecek malzemenin vatandaşa zarar vermemesi için önlemini almanız gerekiyor. Allah'tan orayı kapatmamış olsaydık, kocaman bir merdiven düştü ve büyük sıkıntı yaşayacaktık” diyerek önlemlerin alınmasını istedi.