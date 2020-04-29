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Polisler hayvanları besledi

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların sokağa çıkmaması nedeniyle aç kalan hayvanları besledi.


Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından dünyayı saran korona virüs ile mücadele çalışmaları devam ediyor. Emniyet Müdürülüğü tarafından kent merkezi başta olmak üzere, Karabük'e giriş noktalarında oluşturulan uygulama noktalarıyla 24 saat aralıksız çalışma yürütülüyor.


Korona virüs nedeniyle Karabük'te vatandaşlar zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaya ve evde kalmaya devam ediyor. Vatandaşların sokağa çıkmaması, sokak hayvanlarını etkilerken, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ile belediye görevlileri, sokak hayvanları için mahallelere bırakılan yem kaplarına ve sokak hayvanlarının yoğun olduğu yerlere yem bırakıldı.

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