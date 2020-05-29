Polisler vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı

Karabük'te Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve yunus ekipleri tarafından vatandaşlara cuma namazının ardından dolandırıcılara karşı uyarılarda bulunularak broşür dağıtıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Cuma namazı sonrası vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı. Kemal Güneş Caddesini ve Cuma Pazarını gezen ekipler, Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirildiklerini iddia ederek ikametlerde dezenfekte yapacaklarını söyleyen dolandırıcılara itibar etmemeleri gerektiklerini hatırlatarak Emniyet Genel Müdürlüğünün hazırladığı broşürleri dağıttı.