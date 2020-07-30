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Polislerden hayvan pazarında denetim

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hayvan pazarında denetim yapıldı.


Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Melise köyü mevkisinde bulunan kurbanlık hayvan pazarında hırsızlık, dolandırıcılık ve parada sahtecilik olaylarına karşı, kontrollü sosyal hayat kurallarına riayet edilerek vatandaşlara broşür dağıtıldı.


Ekipler ayrıca vatandaşları, korona virüs salgınına karşı sosyal mesafe kurallarına riayet etmeleri, maske kullanımı ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri konusunda bilgilendirildi.

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