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Polisten soba zehirlenme uyarısı

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları soba zehirlenmeleri konusunda uyarıda bulundu.


İl Emniyet Müdürlüğü Topluk Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince kış mevsiminin gelmesi ve havaların soğuması nedeniyle Karabük'te soba zehirlenmelerinin önlenmesi, vatandaşların bu hususta bilinçlendirilerek, soba zehirlenmesinden kaynaklı üzücü olayların meydana gelmemesi için vatandaşlar uyarıldı. İl merkezinde özellikle soba ile ısınılan Soğuksu, Kayabaşı ve diğer mahallelerde TDP Şube Müdürlüğü görevlilerince ev, işyerleri ve kurulu bulunan cuma pazarı ziyaret edilerek vatandaşların bilinçlendirilmesi düşüncesi ile bilgiler verildi, konuyla ilgili olarak broşür dağıtıldı.


Açıklamada, halkın can ve mal güvenliği ve huzuru için çalışmaların hız kesmeden aralıksız devam edeceği belirtildi.

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