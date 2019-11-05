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POMEM Müdürü Çoban'dan Gürel'e ziyaret

Polis Akademisi Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Zekeriya Çoban, Karabük Valisi Fuat Gürel’i ziyaret etti.

Polis Akademisi Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Zekeriya Çoban, Karabük Valisi Fuat Gürel'i ziyaret etti.


Polis Akademisi Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü olarak atanan ve göreve başlayan 1. sınıf Emniyet Müdürü Zekeriya Çoban ilk ziyaretine Vali Fuat Gürel'e gerçekleştirdi.


POMEM Müdürü Çoban'ı makamında kabul ederek bir süre görüşen Vali Gürel, yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek çalışmalarında başarılar diledi.

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