Posbıyık'tan Başkan Vergili'ye ziyaret

Zonguldak'ın Ereğli içesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alış verişinde bulundu. Vergili, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Posbıyık'a teşekkür etti.

Posbıyık da kendisini kabul etmesinden dolayı Vergili'ye teşekkür ederek, yaptıkları çalışmaları yakından takip ettiklerini, takdirle karşıladıklarını kaydetti.