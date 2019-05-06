‘Posta Sanatı Sergisi' Safranbolu'da açıldı

Karabük Üniversitesi SFTGSF Resim Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Eda Öz Çelikbaş danışmanlığına ders kapsamında proje olarak seçilen posta sanatı sergisi Dekan Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, bölüm akademisyenleri ve öğrencilerin katılımıyla kapılarını ziyaretçilerine açtı. 60'a yakın eserin bulunduğu sergide her öğrenci tasarladığı postayla içsel duygularını dışa vurarak birbirinden farklı eserler ortaya çıkardı.

Farklı sanat dallarını tanıma adına böyle bir çalışma yaptıklarını dile getiren Öğr. Gör. Dr. Eda Öz Çelikbaş sergiyle ilgili olarak şunları söyledi:

“İlk önce bu posta kartını kime yollamak istersiniz diye terapi seansı yapılır. Eseri ortaya çıkaracak kişi bunu yapar ve göndermek istediği kişiye gönderecekmiş gibi tasarlar ikinci de ise asla göndermek istemediği kişiye, tüm içsel ifadelerini kartpostala zarfa veya mektuba döker. Öğrencilerim de bu çalışmaları yaparken kendi içsel duygularını dışa vurdular. Ayrıca farklı şehirlerden postalar da geldi. Yaptığımız çalışma Karabük'te bir ilk. Emeği geçen öğrencilerime teşekkür ediyorum.”