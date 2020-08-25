PRODES kapsamında onaylanan iki proje imzalandı

İlk olarak Vali Fuat Gürel ve Karabük Atatürk Ortaokulu Gençlik ve Spor Kulübü arasında, dezavantajlı bölgelerdeki kızların spora yönlendirilmesi ve eğitim hayatlarının takibi ile Spor Lisesine yönlendirilmesi amacıyla 10-18 yaş arasındaki genç kızların eğitim hayatlarına devamlılığını sağlamak, kadın-erkek ayrımcılığının önlenmesini sağlamak ve kadınların sosyal hayata daha çok katılmalarını sağlam, 10 yaş üzerindeki kızları sosyal ve sportif faaliyetlere yönlendirmek amacıyla projelendirilen ve 53 bin 840 TL olarak onaylanan "Güçlü Kızlar Güçlü Türkiye" projesi protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Daha sonra Karabük Valiliği, Karabük Üniversitesi ve Karabük Uyuşturucu ile Mücadele Derneği tarafından gençlerin bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirilmesi, ailelerin bilinçlendirilmesi, gençlerin sosyal ve spor faaliyetlerine yönlendirilmesi boş zamanlarını aktif olarak kullanmalarını sağlam amacıyla projelendirilen ve 12 ay sürecek olan ve 60 bin 490 TL olarak onaylanan "Gençlik Gelecektir Geleceğine Sahip Çık" projesi protokolleri imzalandı.