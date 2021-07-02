Prof. Dr. Çobanoğlu, “Folik asitli yiyeceklere ulaşılması son derece önemli”

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Spina Bifida Hastalığı ve Folik Asit Eksikliği hakkında konferans veren Prof. Dr. Nesrin Çobanoğlu genç kadınların folik asitli yiyeceklere ulaşmasının son derece önemli olduğunu söyledi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin daveti üzerine ilçeye gelen Prof. Dr. Nesrin Çobanoğlu Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezinde Spina Bifida Hastalığı ve Folik Asit Eksikliği hakkında konferans verdi. Programa Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, belediyelerin görevlerinden bir tanesinin de sosyal yardıma ihtiyacı olanların yanında olmak olduğunu belirterek, “Bu nedenle ortak bir amaç için buradayız. Birlikte hareket etmeye de biz varız. Bu konu çok önemli. Hamilelik öncesi folik asit almanın ne kadar önemli olduğunu mutlaka bilmemiz lazım” dedi.

Spina Bifida hastalığının kalıtsal değil doğumsal bir hastalık olduğuna dikkat çeken ve bu hastalığın ortaya çıkmasında büyük oranda folik asit eksikliğinin etkili olduğunu söyleyen Çobanoğlu ise, “Spina Bifida, doğumsal olarak ortaya çıkan hastalıklardan birisi. Annenin gebe kalmadan önceki üç ay ve sonrasındaki üç ay içinde folik asit eksikliği nedeniyle meydana gelen bir hastalık. Bu nedenle genç kadınlarımızın folik asitli yiyeceklere ulaşması son derece önemli. Bu konuda emek veren başta Belediye Başkanımız Elif Köse hanımefendi olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konferansın sonunda Başkan Elif Köse konuklara teşekkür plaketi ve Safranbolu'ya özgü çeşitli hediyeler takdim etti.