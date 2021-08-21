Prof. Dr. Tüzüner: "Kapalı pankreas cerrahisi hastalara konforlu bir tedavi sağlıyor"

Dr. Acar Tüzüner, halk arasında kapalı ameliyat olarak da bilinen laparoskopik cerrahinin, pankreas ameliyatlarında uygulanması sayesinde hastaların daha çabuk iyileştiğini ve açık ameliyatlara göre çok daha az ağrı hissettiklerini söyledi.

Kapalı cerrahinin hastalara konforlu bir tedavi sağladığına dikkat çeken Tüzüner, "Karnın içinde yerleşik bir salgı bezi olan pankreas için uyguladığımız kapalı cerrahi ameliyatları oldukça başarılı sonuçlar vermektedir. Karın bölgesi ameliyatlarında da çığır açan laparoskopik cerrahi, ameliyat bölgesine ulaşmak için büyük bir kesi yapılmadan uygulanıyor. Laparoskopik pankreas cerrahisi hastalarımızda daha küçük kesi, daha az ağrı, hastanede kısa yatış süresi gibi nedenlerle özellikle pankreas gövde ve kuyruk tümörlerinde tercih edilen yöntem haline gelmiştir. Pankreas baş tümörlerinde yine seçilmiş vakalarda laparoskopi ve robotik cerrahi uygulanıyor. Pankreas cerrahisindeki güncel gelişmeler sonucu başarıyla uygulanan laparoskopik pankreas cerrahisi de hastalarımıza konforlu bir tedavi ve iyileşme olanağı sunuyor." diye konuştu.

Pankreas kanserinin, pankreas bezindeki hücrelerin kontrolsüz olarak çoğalması sonucu oluştuğunu belirten Tüzüner, sigara ve tütün kullanımı, obezite, iş yerinde çeşitli kimyasallara maruz kalma ve diyabetin pankreas kanseri açısından risk faktörleri olduğunu söyledi.

Pankreas kanserinin erkeklerde daha sık görüldüğünü vurgulayan Tüzüner, "Ancak kadınlarda sigara kullanımının artışıyla beraber pankeas kanseri kadınlarda da sık olarak görülüyor. Pankreas kanserinde hastalarımıza en iyi yaşam şansı sağlayan ve tek küratif tedavi seçeneği cerrahidir. Hepatopankreatikobilier yani HPB cerrahisinde uzmanlaşmış cerrah ve merkezlerde yapılan cerrahi ameliyatlarının komplikasyon oranlarının belirgin olarak düşük olduğu ve sonuçlarının da çok daha iyi olduğu defalarca bilimsel çalışmalarda gösterilmiştir. Cerrahi teknik ve ekipman gerektiren bu yöntem seçilmiş merkezlerde başarıyla uygulanıyor. Bu sayede hastalarımız 2, 3 gün içerisinde taburcu olabilmekte ve ameliyat sonrası ağrıları belirgin ölçüde azalmaktadır. Günümüzde yapılan pankreas ameliyatlarının önemli bir bölümü kapalı cerrahi yöntemiyle ve çok başarılı bir şekilde uygulanıyor. Laparoskopik cerrahi hastaların tedavisinde de iyileşme sürecinde de çok önemli yararlar içeriyor” ifadelerini kullandı.