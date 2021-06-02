Prof. Dr. Yalçın: "Bazı hastalıklar saç dökülmesine yol açıyor"

Dr. Başak Yalçın, saç dökülmesinin bazı hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkabileceğini söyledi.

Saçların bir büyüme ve dökülme döngüsüne sahip olduğunu vurgulayan Yalçın, bu döngüde her gün bir miktar saçın çıkıp bir miktarının da döküldüğünü ve bu durumun normal olduğunu belirtti. Yalçın, “Ancak dökülen saç miktarı yeni çıkan saçlardan fazla olmaya başladığında bir saç dökülmesi probleminden söz etmek gerekir. Banyodan sonraki gün başlayacak şekilde, 3 gün boyunca saçları bir havlunun üzerine taradıktan sonra, tarama sırasında dökülen saçların toplanmasını ve sayılmasını öneriyorum. Her gün dökülen saç kılı sayısı 100'ün üzerindeyse bu saç dökülmesi sorununun varlığını gösteriyor" diye konuştu. Bazı hastalıkların saç dökülmesine yol açtığına vurgu yapan Yalçın, bu sorunların başında gelen demir eksikliği anemisinin özellikle kadınlarda saç dökülme problemlerinin en önemli nedenlerinden biri olduğunu kaydetti.

Tiroid hastalıkları ya da diğer hormon problemlerinin saç dökülmesi açısından risk faktörleri olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Başak Yalçın, şu uyarılarda bulundu: "Saç dökülmesiyle birlikte tüylenme, sivilce, şişmanlık ve adet düzensizliği gibi ek şikayetler varsa bu kadınlarda bir hormon problemi olabilir. Doğum sonrası, hormonların henüz düzene girmediği dönemde de saç dökülmesi görülebilir. Bu doğal bir süreçtir. Genellikle zaman içinde tamamen düzelir. Özellikle protein alımının kısıtlandığı, kısa sürede hızlı kilo verilen diyetler de saç dökülmesine neden olmaktadır. Kadınlarda, saçları çekiştirerek yapılan modeller, sıkı yapılan saç topuzları, saç dökülmesine ve hatta kelliğe de neden olabilir. Erkeklerde görülen erkek tipi saç dökülmesi ise doğal fizyolojik bir süreçtir. Genellikle babası ya da baba tarafından erkek akrabalarında bu tip saç dökülmesi olan bireylerde erkek tipi saç dökülmesi daha sık görülür. Çünkü bu kişilerde genetik bir yatkınlık vardır. Hem kadınlarda hem de erkeklerde stres, ateşli bir hastalık geçirmek, tiroid hastalıkları, hızlı kilo kaybettiren diyetler, protein alımında eksiklikler, sıkı vejeteryan diyetler, D vitamini eksikliği gibi nedenler, çeşitli saç ve saçlı deri hastalıkları saç dökülmesine yol açabilmektedir. Saç dökülmesinin tedavisinde öncelikle bir saç ya da saçlı deri hastalığı olup olmadığı değerlendirilir ve ona göre tedavi verilir. Yapılan kan tetkikleri ile kansızlık, tiroid hastalıkları, vitamin eksiklikleri ve hormon bozukluğu araştırılır. Bir problem varsa tedavi ile düzeltilir. Bunların dışında mezoterapi, prp, lazer tedavisi gibi yöntemlerle ve çeşitli vitamin, mineral destekleriyle saç dökülmesi düzeltilmeye ve saç kalitesi artırılmaya çalışılır. Bazı kişilerde ise saç kaybının düzeltilebilmesinin tek yöntemi saç ekimidir. Saç dökülmesi ya da kellik durumu olan herkes saç ekimine uygun adaylar değildir. Bunun uzman kişi tarafından değerlendirilmesi gerekir."