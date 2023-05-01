Prof. Dr. Yüzbaşı KBÜ rektör adaylığı için başvurusunu yaptı

Dr. Şuayip Yüzbaşı, Karabük Üniversitesi Rektörü olmak için adaylık başvurusunu yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Stanford Üniversitesi'ndeki bilim insanları John Ioannidis ve arkadaşları tarafından 7 milyon araştırmacı üzerinde yürütülen araştırma sonucunda "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde yer alan 857 Türk bilim insanından biri olan Prof. Dr. Şuayip Yüzbaşı, Karabük Üniversitesi Rektörlüğü için başvurusunu yaptı.

“Memleketim olan Karabük için büyük bir öneme sahip olan Karabük Üniversitesi'nin eğitim-öğretim ve bilimsel anlamda daha iyi yerlerde olması gerektiğini düşündüğüm için Karabük Üniversitesi'ne Rektör adayı oldum” diyen Yüzbaşı, “Karabük Üniversitesi Rektörü olduğum zaman üniversitemizde ilk önce öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz için huzurlu ortamı sağlayacağım. Bunu sağlamak önemlidir, çünkü huzurlu ortamda olan gerek öğrenci olsun gerek idari personel olsun gerekse akademik personel olsun var gücü ile çalışacaktır. Böylece üniversitemizde kuruma aidiyet duygusunu da arttırmış olacağız. Bunlar gerçekleştiğinde eğitim-öğretim ve bilimsel faaliyetlerde öğrencilerimiz olsun akademik ve idari personelimiz olsun daha azim ile çalışacaktır ve böylece üniversitemiz hak etiği gibi olması gereken öncü üniversiteler arasında yer alacaktır. ” ifadelerini kullandı.

Rektör olduğu takdirde ana hedeflerinden bahseden Yüzbaşı, “KBÜ'nün öncü üniversiteler arasında yer alması için 7/24 çalışacağım. Öğrencilerimiz, akademik ve idari personellerimizden üstün başarılı olanlar için teşvik ve ödüllendirmeler yapmaya çalışacağım. Atama ve yükseltme kadroları olması gerektiği gibi liyakatli bir şekilde yapmak ve tıp alanında öncü üniversite olmak ve bu sayede halkın sağlık ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmeyi hedefliyorum. Tüm öğrencilerimizin sorunları ile birebir ilgilenerek onların sorunlarını çözüme kavuşturmak.” dedi.