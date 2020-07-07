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Prof.Dr. Polat, Bakan Koca ile afiliasyon konularını görüştü

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Refik Polat, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı makamında ziyaret ederek görüşme gerçekleştirdi.


Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Ankara'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya geldi. Bakan Koca'yı makamında ziyaret eden Rektör Polat, üniversitenin mevcut durumu hakkında bilgiler verdi.


Ziyarette Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi ile Sağlık Bakanlığı arasındaki afiliasyon konuları görüşüldü. Ayrıca Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitimle ilgili sorunları konusunda bilgilendirmeler yapıldı.


Prof.Dr. Polat, Koca'ya korona virüsle mücadelede göstermiş olduğu başarı ile üniversiteye verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

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