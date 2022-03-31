Protokol ve öğrenciler şehir parkında kitap okudu

'ncisi düzenlenen Kütüphane Haftası kutlamalarında “Okursak Dünya Güzelleşir” sloganıyla bu yıl 11.' si düzenlenen “81 İlde Kitap Okuyoruz” etkinliği Karabük Şehir Parkında gerçekleştirildi.

Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası ile Kardemir AŞ işbirliğinde düzenlenen kitap okuma etkinliğine Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Kardemir AŞ yetkilileri, TSO yetkilileri, Gençlik Merkezi Gönüllüleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik öncesi konuşan Vali Fuat Gürel, “Bu hafta kütüphaneler haftası, bir takım etkinliklerle kutluyoruz, bu güzel etkinliklerle Kitap okumanın anlamı sizlere anlatılacak ama sizler zaten bunu biliyorsunuz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin ebeveynlerinden, yetişkinlerden daha fazla kitap okuduğunu biliyoruz, bu anlamda sizleri tebrik ediyorum. Bilgi güçtür, bilgi elinizde ise bütün dünyaya meydan okuyabilirsiniz. Ülkemiz şükürler olsun bölgemizde sözü dinlenen en önemli ülkelerden bir tanesi ama bu coğrafyada yaşayabilmek ve Milletimizi ve devletimizi devam ettirebilmek için sizlerin donanımlı hale gelmesine ihtiyacımız var. Kendinizi yetiştirmeniz gerekiyor. Diğer taraftan her gencimizin, çocuğumuzun bir spor dalı ile uğraşmasını istiyoruz, kültürle, sanatla uğraşmanız lazım, müzikle, kültürel faaliyetlerle uğraşmanız gerekiyor. Bu dallarla ilgili Gençlik Merkezlerimiz, Halk Eğitim Merkezlerimiz, kurslarımız var onlara da katılmanızı arzu ediyoruz. Kendinizi kültürümüze, Milli ve Manevi değerlerimize göre yetiştirmeniz lazım. “Kütüphanede Hayat Var” teması ile kitaplarla bütünleşeceğiz, etkinliği düzenleyen kurumlarımıza teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kitap okuma etkinliği gerçekleştiren öğrencilere Kardemir AŞ tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

58. Kütüphane Haftası etkinlikleri kitap okuma alışkanlığını kazandırmak, farkındalık oluşturmak için eş zamanlı olarak 81 ilde gerçekleştirilen kitap okuma etkinliği hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.