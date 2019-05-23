Ramazan eğlenceleri çocuklarla buluşmaya devam ediyor

Şirinevler Mahallesi'nde ki programa çocuklar başta olmak üzere mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Ramazan Etkinliklerini vatandaşların ayağına getiren Karabük Belediyesi sunduğu hizmetlerle Ramazan ayının daha huzurlu, güvenli ve mutlu geçmesine önemli katkılarda bulunuyor.

Ramazan etkinliklerinin kendi mahallelerinde düzenlenmesinden dolayı çok mutlu olduklarını ifaden eden mahalle sakinleri çocuklarının güzel vakit geçirmelerini sağladıkları için Karabük Belediyesine teşekkür ettiler.

Programda sınırsız ikramlarda bulunulurken, minikler her zamanki gibi kendileri için düzenlenen yarışmalarda kıyasıya yarıştı.

Ramazan etkinliğine Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Özel Kalem Müdürü İrfan Kartal, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cavit Kesginci, Şirinevler Mahallesi Muhtarı Ozan Özçelik ve vatandaşlar katıldı.