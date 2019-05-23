İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ramazan eğlenceleri çocuklarla buluşmaya devam ediyor

Karabük Belediyesi tarafından her yıl ramazan ayı dolayısı ile bir ay boyunca düzenlenen programlar her akşam farklı bir mahallede çocuklarla buluşmaya devam ediyor.


Şirinevler Mahallesi'nde ki programa çocuklar başta olmak üzere mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Ramazan Etkinliklerini vatandaşların ayağına getiren Karabük Belediyesi sunduğu hizmetlerle Ramazan ayının daha huzurlu, güvenli ve mutlu geçmesine önemli katkılarda bulunuyor.


Ramazan etkinliklerinin kendi mahallelerinde düzenlenmesinden dolayı çok mutlu olduklarını ifaden eden mahalle sakinleri çocuklarının güzel vakit geçirmelerini sağladıkları için Karabük Belediyesine teşekkür ettiler.


Programda sınırsız ikramlarda bulunulurken, minikler her zamanki gibi kendileri için düzenlenen yarışmalarda kıyasıya yarıştı.


Ramazan etkinliğine Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Özel Kalem Müdürü İrfan Kartal, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cavit Kesginci, Şirinevler Mahallesi Muhtarı Ozan Özçelik ve vatandaşlar katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.